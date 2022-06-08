В Украине арестованы активы компании бизнесмена из близкого окружения Путина - СБУ
СБУ арестовала активы компании бизнесмена из близкого окружения президента РФ Владимира Путина. Сумма арестованных активов - более двух миллиардов гривен.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
По данным спецслужбы, арестованы:
- 100% корпоративных прав в виде уставного капитала более чем на 437 млн грн
- движимое и недвижимое имущество предприятия ориентировочной стоимостью 1,5 млрд грн
- 9 банковских счетов, где имеются в общей сложности более 104 млн грн
Сообщается, что речь об "одном из крупнейших производителей бетоноконструкций", который поставлял продукцию в Украину.
Арестованное имущество передано в АРМА.
Арест произведен в рамках двух уголовных производств - "финансирование действий для насильственного захвата власти", и "присвоение или растрата имущества путем злоупотребления служебным положением".
Напомним, Украина не доверяет обещаниям Путина о ненападении в случае разминирования украинских портов.
Война в Украине продолжается уже 105-й день. "Страна" следит за происходящим 8 июня в обновляемом материале.
Также мы подводили итоги 104-го дня войны. Бои продолжались в Северодонецке и на Славянском направлении. Министр обороны РФ Шойгу заявил о захвате россиянами Святогорска, однако Генштаб ВСУ ничего о городе не сообщал. Активные бои шли в Запорожской области. Владимир Зеленский заявил, что победа в войне с РФ "должна быть достигнута на поле боя". Однако он также признал, что Украина уступает РФ в плане техники, поэтому украинские войска "не способны наступать".
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