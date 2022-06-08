СБУ арестовала активы компании бизнесмена из близкого окружения президента РФ Владимира Путина. Сумма арестованных активов - более двух миллиардов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным спецслужбы, арестованы:

100% корпоративных прав в виде уставного капитала более чем на 437 млн грн

движимое и недвижимое имущество предприятия ориентировочной стоимостью 1,5 млрд грн

9 банковских счетов, где имеются в общей сложности более 104 млн грн

Сообщается, что речь об "одном из крупнейших производителей бетоноконструкций", который поставлял продукцию в Украину.

Арестованное имущество передано в АРМА.

Арест произведен в рамках двух уголовных производств - "финансирование действий для насильственного захвата власти", и "присвоение или растрата имущества путем злоупотребления служебным положением".

Напомним, Украина не доверяет обещаниям Путина о ненападении в случае разминирования украинских портов.

Война в Украине продолжается уже 105-й день. "Страна" следит за происходящим 8 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 104-го дня войны. Бои продолжались в Северодонецке и на Славянском направлении. Министр обороны РФ Шойгу заявил о захвате россиянами Святогорска, однако Генштаб ВСУ ничего о городе не сообщал. Активные бои шли в Запорожской области. Владимир Зеленский заявил, что победа в войне с РФ "должна быть достигнута на поле боя". Однако он также признал, что Украина уступает РФ в плане техники, поэтому украинские войска "не способны наступать".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.