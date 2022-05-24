Спецслужбы России используют игры на смартфонах для вербовки украинских детей с целью выманить фото стратегических объектов. Соответствующее игровое приложение обнаружили у подростков, которые фотографировали объекты в Днепропетровской области. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Чтобы привлечь детей к подрывной деятельности, агрессор использовал популярную игру для смартфонов. По ее условиям участники должны искать коробки с виртуальными призами, которые можно обменять на электронные деньги. Во время прохождения маршрута дети осуществляют фотофиксацию местности, в том числе - объектов критической инфраструктуры", - говорят в СБУ.

Таким образом, говорят в СБУ, противник использует детей "в темную".

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Тем временем война в Украине продолжается уже 90-й день. "Страна" следит за происходящим 24 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 89-го дня войны. РФ продолжала наступление на Северодонецк и Лисичанск. По словам губернатора Сергея Гайдая, Россия бросила "все силы", чтобы выйти на границу Луганской области. Под Харьковом противник вел боевые действия с целью удержания ранее занятых рубежей.

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