Экс-нардеп Олег Царёв прокомментировал арест своего брата, о котором сообщила вчера СБУ. Он утверждает, что этого его сводный брат по отцу Михаил Царёв и он не поддерживал с ним отношений с 2014 года.

Об этом Царёв написал в своём телеграм-канале.

"Мама моих братьев по отцу из Западной Украины, из города Тернополь. В 2014 году, когда моя семья попала в непростую ситуацию, многие из тех, кому я много лет помогал, внезапно пропали с горизонта. В число тех, с кем я перестал поддерживать отношения с 2014 года, вошли и сводные братья по отцу", - написал экс-нардеп.

Напомним, СБУ подозревает брата Царева в попытке организовать диверсионную деятельность и заявляет, что его россияне готовили на "губернатора" Днепропетровской области.

Что касается Олега Царева, то в начале мая суд заочно приговорил его к 12 годам тюрьмы.

Дело против Царева прокуратура открыла еще в 2014 году после его призывов к областям о выходе из состава Украины. В 2016 году его передали в суд.

Ранее также сообщалось, что экс-нардеп Царев призвал Вилкулов "пойти на сотрудничество с армией РФ". Он призвал их "сохранить город и жизни криворожан" и говорил, что армия РФ уже стоит под Кривым Рогом.

Вместе с тем, сообщалось, что во время пребывания войск РФ под Киевом Царев приезжал на оккупированные территории.