В СБУ заявили о ликвидации масштабной схемы с разворовыванием гуманитарки на 12 миллионов гривен. Бронежилеты для фронта оказались в продаже в супермаркетах.

Об этом сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

По данным следствия, волонтеры изготовили партию бронежилетов, которые должны были через Черкасскую военную администрацию передать на потребности фронта.

Вместо бесплатной передачи военным бронежилеты каким-то образом оказались в сети супермаркетов.

За 1000 бронежилетов мошенники хотели выручить 12 миллионов гривен.

О каких организациях идет речь - не сообщается. Но, судя по всему, речь о нашумевшей истории с продажей бронежилетов через "Эпицентр", о которой "Страна" писала накануне.

Ранее мы рассказывали, как в Киеве мошенник обокрал военных волонтеров на полмиллиона гривен.

Война в Украине продолжается уже 85-й день. "Страна" следит за происходящим 19 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 84-го дня войны. К северу от Харькова ВСУ освободили Дементиевку. В Луганской области противник продолжал попытки окружить группировку украинских войск. Под Запорожьем враг готовился наступать на Орехов. В Харькове в ночь на среду впервые за неделю был масштабный "прилет" с пожаром. В РФ заявили, что с "Азовстали" вышли 959 украинских военных, в Киеве пока информацию по их числу не подтверждают.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.