СБУ задержала брата бывшего депутата Олега Царева, которого ранее заочно приговорили к 12 годам лишения свободы.

Об этом сообщает СБУ в Telegram-канале.

По версии спецслужбы, он пытался организовать диверсионную деятельность в Днепропетровской области, рассчитывая на должность "главы Днепропетровской ОГА" после захода в регион российских войск.

"Когда надежды на беспрепятственный приход россиян не оправдались, он начал получать приказы от кураторов. В частности, его заданием было дестабилизировать ситуацию в регионе с помощью серий взрывов на транспортной инфраструктуре", - сказал он.

Во время обыска изъяли, оружие, боеприпасы, деньги и документы. Брат Царева жил в Днепропетровской области еще с 2014 года.

Напомним, дело против Царева прокуратура открыла еще в 2014 году после его призывов к областям о выходе из состава Украины. В 2016 году его передали в суд.

Также ранее сообщалось, что экс-нардеп Царев призвал Вилкулов "пойти на сотрудничество с армией РФ". Он призвал их "сохранить город и жизни криворожан" и говорил, что армия РФ уже стоит под Кривым Рогом.