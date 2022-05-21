Служба безопасности Украины сообщает о получении бесспорных доказательств причастности России к обстрелу железнодорожного вокзала в Краматорске 8 апреля, в результате которого погиб 61 человек, а 121 получили ранения.

"Благодаря ряду исследований траектории полета ракеты и анализу других аспектов СБУ установила, что удар был произведен с территории Донецкой области, контролируемой Россией. Эксперты подтвердили, что для обстрела применили управляемую одноступенчатую твердотопливную ракету 9М79-1 с зарядом кассет, известную как "Точка У", - говорится в заявлении спецслужбы.

По информации СБУ, несколько комплексов с "Точкой У" размещены на неподконтрольных территориях Донбасса и используются противником уже 8 лет.

Напомним, Минобороны России ранее опровергало обвинения и заявляло, что удар был нанесён якобы украинской ракетой.

Ранее "Страна" приводила рассказы очевидцев о страшном обстреле вокзала в Краматорске, который произошел 8 апреля.

По состоянию на 21 мая война в Украине продолжается уже 87-й день. "Страна" следит за происходящим сегодня в своем ежедневном онлайне.

Также мы подвели итоги 86-го дня войны. С "Азовстали" вышли все украинские военные. Главный фронт - Луганская область. Противник наступает на Лисичанск и Северодонецк. Идут бои в районе Бахмута, Изюма, Славянска. В районе Донецка продолжаются попытки окружить Авдеевку. Бои на границе Харьковской области с российской границей.

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