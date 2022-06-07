Главе Херсонской обладминистрации времен Януковича объявили о подозрении в госизмене.

"Следствием установлено, что бывший губернатор Херсонщины во время президентства Виктора Януковича с первых дней полномасштабного вторжения России на территорию Украины добровольно перешел на сторону захватчиков, сотрудничает и оказывает помощь в подрывной деятельности против Украины", - говорится в сообщении СБУ.

Он передавал товары, горючее и стройматериалы на нужды военнослужащих России. Также разместил на подконтрольной ему территории предприятия вражескую технику.

"Фигурант уголовного производства уведомлен о подозрении по ч.2 ст. 111 Уголовного кодекса", - сообщает спецслужба.

СБУ не сообщает, о ком именно речь. Отметим, что 18 марта 2010-го, после прихода Януковича к власти, пост главы Херсонской ОГА занял Анатолий Гриценко, а с июня 2010 по март 2014-го область возглавлял Николай Костяк.

Судя по опубликованному фото, речь идет о Костяке.

Скриншот: Facebook/Управління СБ України в Херсонській області

Напомним, что по состоянию на середину мая в Украине было открыто уже 5 360 дел по госизмене и коллаборационизму.

Также мы рассказывали, что в Харьковской области объявили о подозрении в государственной измене главе Старого Салтова Эдуарду Коновалову и секретарю Ольховатского сельсовета Надежде Антоновой.