Российские оккупанты продолжают обстреливать Харьковскую область. В результате обстрелов в целом по области за сутки было четверо раненых и трое погибших.

Об этом сообщает глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем Facebook.

По его информации, за минувшие сутки обстрелам подвергся Шевченковский район Харькова. Пострадавших нет.

По области оккупанты обстреливали Харьковский район, в частности Малоданиловскую общину, Чугуевский, Изюмский районы. Как следствие – возникали пожары в частных домах, нежилых помещениях и лесополосах.

Кроме этого, ночью боеприпасы оккупантов попадали в жилые дома села Безруки, Харьковского района.

Около 5 часов утра из-за обстрелов загорелся дом в Золочевской общине.

В целом по области за сутки четверо раненых: трое в Харьковском районе, один человек госпитализирован в Балаклею. Погибли три гражданских: один человек в Чугуевском районе и трое в городе Золочев.

Ранее мы писали, что Барвенково и ближайшие к нему населенные пункты юга Харьковской области находятся под постоянными российскими обстрелами. По словам мэра Александра Бало, на сегодняшний день нет улицы, где бы не было масштабных повреждений. Всего в Барвенково остаются около двух тысяч человек.

Напомним, война в Украине продолжается уже 109-й день. "Страна" следит за происходящим 12 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 108-го дня войны. В этот день украинские войска продолжили оказывать сопротивление в Северодонецке. Губернатор Луганщины Сергей Гайдай заявил, что противник контролирует большую часть города. А Генштаб сообщал, что ВСУ противостоят штурму не только в промзоне Северодонецка, но и в районе Метелкино - восточной окраины города. Представители украинской власти проинформировали о существенных потерях в рядах ВСУ в ходе войны. На этом фоне бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что РФ "потерпела стратегическое поражение".

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