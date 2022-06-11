В центре Харькова правоохранители вручают повестки всем мужчинам призывного возраста.

Об этом сообщает местное издание Newsroom.

Издание также приводит комментарий военкома Харьковской области Владимира Арапа, который сообщил, что повестки действительно вручают всем мужчинам призывного возраста (18-60 лет), но это еще не означает отправки на фронт.

"Мы вручаем повестки всем, кто подлежит мобилизации. Это делается для уточнения учетных данных. Все происходит в рамках действующего законодательства, никого силой никуда не увозят и никого сразу не везут на фронт, это важно понимать.

Вручение повестки предполагает, что человек должен явиться в военкомат для уточнения данных. Дальше, тех, кто не служил, могут направлять в учебные центры. Тех, кто проходил службу — в воинские части. Потом можете спросить у тех ребят, которым вручили повестки, сколько из них уйдет служить.

Там будет минимальный процент, потому что мы все понимаем, что у них нет опыта службы. В первую очередь пойдут те, кто имеет опыт службы, остальные будут ждать, когда придет команда отправлять их в учебные центры", – сказал военком.

Отметим, что заявления о вручении повесток на улицах в последнее время звучат от властей все чаще.

При этом Центр противодействия дезинформации при СНБО в своем Телеграм-канале заявил, что вручение повестки по мобилизации на улице или на блокпосту законно. Однако получение повестки еще не означает мобилизацию.

Ранее аналогичные разъяснения давала пресс-служба сухопутных войск ВСУ.