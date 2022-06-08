Мужчины, устроившие во время комендантского часа драку в одесской Аркадии, получили повестки в армию.

Об этом рассказал спикер областной военной администрации Сергей Братчук.

"С ними проведена профилактическая беседа, после которой мужчины изъявили желание получить, согласно действующему законодательству, повестки в соответствующий территориальный центр комплектования и социальной поддержки", - заявил Братчук.

Напомним, 5 июня в Одессе молодые люди устроили у одного из ночных клубов в Аркадии драку во время комендантского часа. Глава Одесской военной обладминистрации Максим Марченко отреагировал на инцидент. Видео потасовки просочилось в интернет и было опубликовано в местных Telegram-каналах. После этого Марченко в видеообращении призвал соответствующие службы немедленно расследовать этот инцидент.

Комендантский час действует по всей стране. Его продолжительность регулируют областные власти. С 25 мая в Одессе и Одесской области сократили комендантский час - теперь он длится с 23:00 до 05:00. Также в Украине действует ограничение на продажу алкоголя.