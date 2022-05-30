Австрийская полиция обнародовала новые подробности недавней драки украинцев с таксистами в Вене, которая произошла перед одним из самых шикарных отелей города "Бристоль".

Об обстоятельствах инцидента сообщает Heute.

Как сообщил полицейским 48-летний таксист, он изначально попросил водителя украинской машины освободить стоянку такси.

После этого между таксистом и коллегой с одной стороны и группой украинцев вспыхнула словесная перепалка.

По словам таксиста, четверо мужчин напали на него и его коллегу, после чего скрылись на двух машинах.

В тоже время, есть показания одного свидетеля, который даёт иную картину, передает Heute.

По данным свидетеля, таксист вынул из своего автомобиля дубинку, открыл пассажирскую дверь одной из украинских машин и замахнулся ею на пассажира. В ответ тот начал защищаться, вспыхнула драка, которая и попала на видео.

В результате таксисты получили травмы.

В ходе следственных действий в качестве подозреваемого участника драки был установлен 27-летний гражданин Украины.

Напомним, ранее мы уже писали, что причиной драки стало то, что украинцы получили замечание за неправильную парковку.

Также сообщалось, что в Вене возле памятника советским солдатам появилась символика "Азова".