Драка украинцев с таксистами в Вене. Свидетель сообщил, что зачинщиком был пострадавший
Австрийская полиция обнародовала новые подробности недавней драки украинцев с таксистами в Вене, которая произошла перед одним из самых шикарных отелей города "Бристоль".
Об обстоятельствах инцидента сообщает Heute.
Как сообщил полицейским 48-летний таксист, он изначально попросил водителя украинской машины освободить стоянку такси.
После этого между таксистом и коллегой с одной стороны и группой украинцев вспыхнула словесная перепалка.
По словам таксиста, четверо мужчин напали на него и его коллегу, после чего скрылись на двух машинах.
В тоже время, есть показания одного свидетеля, который даёт иную картину, передает Heute.
По данным свидетеля, таксист вынул из своего автомобиля дубинку, открыл пассажирскую дверь одной из украинских машин и замахнулся ею на пассажира. В ответ тот начал защищаться, вспыхнула драка, которая и попала на видео.
В результате таксисты получили травмы.
В ходе следственных действий в качестве подозреваемого участника драки был установлен 27-летний гражданин Украины.
Напомним, ранее мы уже писали, что причиной драки стало то, что украинцы получили замечание за неправильную парковку.
Также сообщалось, что в Вене возле памятника советским солдатам появилась символика "Азова".