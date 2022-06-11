Центр противодействия дезинформации при СНБО в своем Телеграм-канале заявил, что вручение повестки по мобилизации на улице или на блокпосту законно. Однако получение повестки еще не означает мобилизацию.

"Во время общей мобилизации в Украине граждане страны получают повестки о призыве на военную службу не только по месту жительства, работы, но и на улицах или на блокпостах. Такой формат не противоречит закону", – говорится в сообщении.

При этом в Центре уточняют, что получение повестки еще не означает само по себе призыва в армию.

"В повестке определяется дата и время прибытия в территориальный центр комплектования для прохождения военно-врачебной комиссии. Вручение повестки не означает мобилизацию. В первую очередь вызов в военкомат – для проверки данных гражданина и определения его пригодности к службе", – сообщает ЦПД.

Также Центр напоминает, что за неявку в военкомат без уважительных причин предусмотрено административное наказание в виде штрафа от 1700 до 3400 грн, а за уклонение от призыва на военную службу при мобилизации грозит уголовная ответственность от 3 до 5 лет.

Ранее аналогичные разъяснения давала пресс-служба сухопутных войск ВСУ.

"Страна" рассказывала, как на Закарпатье военные раздают повестки в армию отдыхающим на базе отдыха у бассейна.