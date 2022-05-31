Нардеп Ярослав Железняк опубликовал повестку Рады на сегодня, 31 мая. В числе прочего там есть и законопроект о дистанционном голосовали нардепов. То есть, чтобы они могли голосовать из дома.

Также депутаты предлагают дать возможность судам высылать информацию из повесток через "Дию". Как разъяснили "Стране" в "Дии", повестка несет процессуальные последствия. А в "Дии" – это не повестка, а дополнительное информационное сообщение, которое не заменяет приходящую в общем порядке судебную повестку. От сообщения в "Дии" можно отписаться.

Еще одно интересное голосование - обращение к ЮНЕСКО с просьбой исключить оттуда Россию.

Также на повестке дня такие законопроекты:

№7413 - увеличение расходов бюджета на 287 млрд грн, в том числе дополнительные деньги на программу "єПідирмка" // в целом

№7363 - поддержка волонтерской деятельности, в том числе предоставление правовой, финансовой, организационной, методической, информационной помощи волонтерам // за основу

№7364 - изменения налогового законодательства, направленные на поддержку волонтерской деятельности // за основу

№7280 - определение исчерпывающего перечня обстоятельств, при которых не распространяются ограничения по допустимой стоимости полученных подарков // в целом

№7394 - обращение ВРУ в ЮНЕСКО об исключении РФ

№7401 - содействие переработке зерновых в Украине путем обеспечения благоприятных условий для производства спирта этилового денатурированного и биоэтанола // в целом

№7347 - прекращение аудиторской деятельности в Украине аудиторов и субъектов аудиторской деятельности, связанных с РФ. Также упрощение условий аудита и аудиторской деятельности // в целом

‍№7325 - на период военного состояния остановка действия положений относительно продолжительности образовательного процесса и количества учащихся в классе. Также продление действия договоров с директорами школ // за основу

№5656- урегулирование вопроса зачисления в государственный и местные бюджеты административного сбора за государственную регистрацию в сфере градостроительной деятельности // в целом

№7307 - ускорение процедур аренды для размещения предприятий оборонно-промышленного комплекса// в целом

№7129 - дистанционное голосование в ВРУ // за основу

№7402 - упрощение в условиях военного состояния контроля государством над предприятиями, учреждениями, организациями, относящимися к сфере управления министерств, других центральных органов исполнительной власти, хозяйственными обществами // за основу

№7402 - упрощение в условиях военного состояния контроля государством над предприятиями, учреждениями, организациями, относящимися к сфере управления министерств, других центральных органов исполнительной власти, хозяйственными обществами // за основу №7345 - особенности деятельности Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию во время военного состояния // за основу

№7332 - обращение в СНБО по применению персональных санкций против представителей РПЦ (8 человек)

№4225 - введение термина Национального военного мемориального кладбища и определение особенностей его правового статуса на законодательном уровне // в целом

№7342 - приобретение за счет денег на счетах АРМА военных облигаций // в целом

№5864 - установка 28 июля государственный праздник "День Украинской Государственности"

№6070-1 - порядок регистрации сельскохозяйственной техники // в целом

№7310 - введение упрощенного порядка установления фактов рождения или смерти личности в пределах территории, на которой действует военное или чрезвычайное положение // за основу

№7315 - возможность предоставления информации о суде, предмете иска, месте, дате и времени судебного заседания, с использованием Единого государственного веб-портала электронных услуг, в том числе с использованием "Дии" // за основу

№7367 - обязательное обеспечение журналистов в районы ведения военных (боевых) действий средствами, предназначенными для защиты от поражений огнестрельного оружия, а также обязательное страхование // за основу

№ 6485 - создание условий для внедрения комплексной термомодернизации зданий

№7370 - изменения в УПК с целью усовершенствования отдельных положений досудебного расследования в условиях военного положения

№7329 – предоставление возможности СБУ осуществлять расследование уголовного правонарушения, совершенное народным депутатом Украины по поручению прокурора.

№5688, 5689 - налоговые и таможенные льготы для индустриальных парков // в целом

№7298 - утверждение задач Национальной программы информатизации на 2022-2024 годы

№7238 - продление срока осуществления обязательной продажи электрической энергии исключительно на электронных аукционах до апреля 2023 г. // в целом

№7305 - перенос сроков перехода на учет и прием-передача природного газа в единицах энергии на 1 мая, которая наступает по дате прекращения или отмены военного положения.

Ранее "Страна" писала, что нардепы собрали подписи для выражения недоверия омбудсмену Людмиле Денисовой.

Также мы рассказывали, что НБУ попросил Раду запретить взыскивать просроченные долги с военных.