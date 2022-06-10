Барвенково и ближайшие к нему населенные пункты юга Харьковской области находятся под постоянными российскими обстрелами.

Об этом "Суспильному" рассказал городской глава Александр Бало.

"Камышеваха, Грушеваха постоянно обстреливаются. Это фактически зона боевых действий, линия фронта. Камышеваха эвакуирована, в Грушевахе около 70-80 человек", - сказал Бало.

"У нас фактически круглосуточные обстрелы города и других населенных пунктов на линии фронта, поэтому практически круглосуточно идут обстрелы", - добавил он.

По словам мэра, на сегодняшний день нет улицы, где бы не было масштабных повреждений. Всего в Барвенково остаются около двух тысяч человек.

"Они заезжают, происходит сильный обстрел - уезжают", - говорит Бало.

Война в Украине продолжается уже 107-й день. "Страна" следит за происходящим 10 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 106-го дня войны. Арестович заявил, что Северодонецк и трассу из Бахмута на Лисичанск на этой неделе "точно не возьмут". В Генштабе сообщили, что противник скоро попытается выйти на административные границы Запорожской области. Министр обороны Резников рассказал, что в день ВСУ теряют 100 человек убитыми и 500 ранеными. Американская газета The Independent со ссылкой на данные разведки написала, что орудий и систем залпового огня у России в зоне боевых действий больше в 20 раз, а боеприпасов - в 40 раз.

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