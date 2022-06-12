Губернатор Луганской области Сергей Гайдай сообщил, что на заводе "Азот" в Северодонецке укрываются 500 мирных жителей, из них 40 детей.

Об этом Гайдай написал в Telegram.

Ранее сообщалось, что в бункерах предприятия около 800 гражданских лиц.

По словам Гайдая, эвакуировать людей с завода получается изредка.

"То есть проблемы с выходом из Северодонецка в Лисичанск существуют", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Ранее мы писали, что из-за постоянных обстрелов на заводе "Азот" в Северодонецке начался масштабный пожар.

Война в Украине продолжается уже 109-й день. "Страна" следит за происходящим 12 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 108-го дня войны. В этот день украинские войска продолжили оказывать сопротивление в Северодонецке. Губернатор Луганщины Сергей Гайдай заявил, что противник контролирует большую часть города. А Генштаб сообщал, что ВСУ противостоят штурму не только в промзоне Северодонецка, но и в районе Метелкино - восточной окраины города. Представители украинской власти проинформировали о существенных потерях в рядах ВСУ в ходе войны. На этом фоне бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что РФ "потерпела стратегическое поражение".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.