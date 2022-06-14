"ДНР" просит Россию задействовать дополнительные "Искандеры" и авиацию для уничтожения артиллерии ВСУ.

Об этом заявил представитель "народной милиции ДНР" Эдуард Басурин, сообщает ТАСС.

Напомним, вчера Пушилин заявил, что для прекращения обстрелов Донецка, в которых "ДНР" обвиняет ВСУ, будут задействованы "все необходимые дополнительные союзнические силы".

Массированным обстрелам вчера подверглись два района Донецка - Киевский и Куйбышевский. Мы показывали видео последствий.

"Власти ДНР" заявили, что в результате обстрела Донецка погибли пять человек, 33 получили ранения.

Вместе с тем, в сети появились кадры последствия обстрела гостиницы "Доминик" в Донецке.

Также сообщалось, что в ООН потребовали, чтобы была обеспечена защита гражданских людей в Донецке. Также там призвали все стороны конфликта в Украине соблюдать международное гуманитарное право.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 111-й день. "Страна" следит за происходящим 14 июня в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, почему украинские власти возмущены темпами поставок оружия Западом.