В Донецке сегодня продолжаются обстрелы. Теперь снаряды прилетели еще и в Буденновский район.

Местные телеграм-каналы публикуют фото и видео последствий обстрела Майского рынка в этом районе.

В "ДНР" утверждают, что в 12:09 было выпущено три снаряда калибром 155 мм по Буденновскому району, а в 12:19 – четыре снаряда того же калибра по Куйбышевскому району города.

При обстреле рынка, по предварительным данным "ДНР", погибло три человека.

Напомним, с утра под огнем оказался Киевский район. Сообщалось о 10 прилетах из "Града".

Также в результате обстрелов без электричества остался север Донецкой области.

Война в Украине продолжается уже 110-й день. "Страна" следит за происходящим 13 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 109-го дня войны. В Северодонецке разрушили еще один мост через Северский Донец. Губернатор Луганщины Гайдай считает, что россияне усилят попытки захватить город в ближайшие дни. Арестович заявил, что если Путин победит и Украина окажется в его сфере влияния, то объединенная украинско-российская армия (и плюс белорусская) сможет захватить всю Европу.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях вокруг Украины.