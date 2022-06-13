Очевидцы 13 июня сообщают об обстреле Киевского района Донецка. Кроме того, заявляют, что шумно также и в Куйбышевском районе города.

Местные телеграм-каналы публикуют видео сильного задымления в результате удара.

Вместе с тем, в "ДНР" сообщают о десяти "прилетах" из РСЗО "Град". Информация о пострадавших уточняется.

Напомним, недавно также сообщалось об обстреле Куйбышевского и Киевского района Донецка.

Кроме того, мы писали, что в центре Донецка 10 июня были взрывы.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 110-й день. "Страна" следит за происходящим 13 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 109-го дня войны. В Северодонецке разрушили еще один мост через Северский Донец. Губернатор Луганщины Гайдай считает, что россияне усилят попытки захватить город в ближайшие дни. Арестович заявил, что если Путин победит и Украина окажется в его сфере влияния, то объединенная украинско-российская армия (и плюс белорусская) сможет захватить всю Европу.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях вокруг Украины.