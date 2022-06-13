Сегодня ночью войска РФ обстреляли город Зеленодольск Днепропетровской области. В результате пять человек получили ранения, один - погиб.

Об этом в Facebook написал мэр города Дмитрий Невеселый.

По его словам, Зеленодольск обстреляли из систем залпового огня "Ураган", были использованы кассетные снаряды.

Село Великая Костромка также было под обстрелом. В результате были повреждены жилые дома, некоторые из них - разрушены, повреждены линии газоснабжения и электроснабжения.

Сейчас проводится проверка города на наличие неразорванных кассетных снарядов.

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