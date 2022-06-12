По состоянию на середину сегодняшнего дня, 12 июня, водоснабжение в городе Бахмут и Бахмутском районе Донецкой области отсутствует.

Коммунальное предприятие "Бахмут Вода" объяснило это так: "В связи с отсутствием электроснабжения в городе Бахмут и Бахмутском районе насосные агрегаты не могут работать, поэтому водоснабжение в городе Бахмут и Бахмутском районе прекращено. Водоснабжение возобновится после возобновления электроснабжения".

Напомним, вчера мы писали, что север Донецкой области обесточен, особенно Бахмутский и Краматорский районы. При этом сроки ремонта будут зависеть от ситуации с безопасностью.

Война в Украине продолжается уже 109-й день. "Страна" следит за происходящим 12 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 108-го дня войны. В этот день украинские войска продолжили оказывать сопротивление в Северодонецке. Губернатор Луганщины Сергей Гайдай заявил, что противник контролирует большую часть города. А Генштаб сообщал, что ВСУ противостоят штурму не только в промзоне Северодонецка, но и в районе Метелкино - восточной окраины города. Представители украинской власти проинформировали о существенных потерях в рядах ВСУ в ходе войны. На этом фоне бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что РФ "потерпела стратегическое поражение".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.