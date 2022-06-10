Утром в пятницу, 10 июня, Генштаб ВСУ опубликовал свежую сводку с фронта. Сообщается, что под Славянском и Лиманом активных действий противник за вечер и ночь не проводил. Это был один из самых напряженных участков фронта.

Сводка опубликована на Facebook-странице Генштаба.

Противник пытается установить полный контроль над Северодонецком, безуспешно, как отмечает Генштаб. Бои продолжаются.

Сообщается, что снова были штурмы сел вблизи трассы Бахмут-Лисичанск: Нырково, Николаевка, Нагорное и Берестовое. По данным ВСУ, россияне понесли потери и отошли.

Наступая в направлении Воздвиженка - Роты, противник имел частичный успех. Это направление от Светлодарска на Бахмут (то есть, движение к Бахмуту с юга).

Под Херсоном украинские войска ведут оборону, противник перебросил туда дополнительные силы, сообщает Генштаб.

"Несмотря на принудительные мероприятия, проводимые командованием оккупационных войск, и далее фиксируются отказы от участия в боевых действиях подразделений, укомплектованных принудительно мобилизованным личным составом со временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Стало известно, что из-за потерь, полученных во время боев с украинскими защитниками в Харьковской области, мотострелковое подразделение из состава 1-го армейского корпуса в полном составе отказалось от участия в боевых действиях", - пишет Генштаб.

По данным ВСУ, за прошедшие сутки защитниками и защитницами Украины на Донецком и Луганском направлениях отбиты семь атак врага. Украинская авиация нанесла серию ударов по опорным пунктам, местам скопления техники и личного состава и полевым составам противника в районах пяти разных населенных пунктов Херсонской области.

Война в Украине продолжается уже 107-й день. "Страна" подробно писала о главных событиях вчерашнего дня.

Также мы подводили итоги 106-го дня войны. Арестович заявил, что Северодонецк и трассу из Бахмута на Лисичанск на этой неделе "точно не возьмут". В Генштабе сообщили, что противник скоро попытается выйти на административные границы Запорожской области. Министр обороны Резников рассказал, что в день ВСУ теряют 100 человек убитыми и 500 ранеными. Американская газета The Independent со ссылкой на данные разведки написала, что орудий и систем залпового огня у России в зоне боевых действий больше в 20 раз, а боеприпасов - в 40 раз.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.