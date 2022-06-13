В результате ночного обстрела Бахмута пострадали три жилых дома и три инфраструктурных объекта, в том числе станция "скорой помощи".

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в своем Телеграм-канале.

От попадания начался пожар, но спасатели оперативно его ликвидировали. По предварительным данным, пострадали три человека.

Война в Украине продолжается уже 110-й день. "Страна" следит за происходящим 13 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 109-го дня войны. В Северодонецке разрушили еще один мост через Северский Донец. Губернатор Луганщины Гайдай считает, что россияне усилят попытки захватить город в ближайшие дни. Арестович заявил, что если Путин победит и Украина окажется в его сфере влияния, то объединенная украинско-российская армия (и плюс белорусская) сможет захватить всю Европу.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях вокруг Украины.