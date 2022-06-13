В ночь с 12 на 13 июня российские войска нанесли авиаудар по Бахмуту. В результате пострадали жилые дома.

Об этом в эфире телемарафона сообщила журналистка канала "Дом".

По ее данным, взрывная волна выбила стекла во многих жилых домах, в некоторых из них заклинило железные входные двери - жильцы остались заблокированы внутри. Им помогают выбраться работники спасательных служб.

После авиаудара обстрелы города продолжились, сотрудники ГСЧС оказывали помощь местным жителям.

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