Россияне нанесли авиаудар по Бахмуту. Пострадали жилые дома
В ночь с 12 на 13 июня российские войска нанесли авиаудар по Бахмуту. В результате пострадали жилые дома.
Об этом в эфире телемарафона сообщила журналистка канала "Дом".
По ее данным, взрывная волна выбила стекла во многих жилых домах, в некоторых из них заклинило железные входные двери - жильцы остались заблокированы внутри. Им помогают выбраться работники спасательных служб.
После авиаудара обстрелы города продолжились, сотрудники ГСЧС оказывали помощь местным жителям.
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