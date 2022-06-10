Утром в пятницу, 10 июня, американский Институт изучения войны опубликовал новые карты боевых действий в Украине. Сообщается, что российские войска продолжали бои за промзону "Азот" в Северодонецке под прикрытием огня тяжелой артиллерии.

Об этом говорится в отчете на сайте организации.

Российские войска добились незначительных успехов к северу от Славянска, но, вероятно, столкнутся с трудностями при штурме самого города из-за тактических проблем, связанных с форсированием реки Северский Донец, пишет Институт.

Кроме того, российские силы, по данным Института изучения войны, постепенно продвигались к востоку от Бахмута и продолжат усилия по перерезанию украинских коммуникаций к северо-востоку от города.

Также сообщается, что российские силы, вероятно, ведут ограниченные бои вдоль оккупированных границ на севере Харьковской области.

Также видно, что российские операции ведутся у населенного пункта Долина на главой трассе, ведущей из Изюма в Славянск (это часть дороги Харьков-Ростов).

Также по его данным, российские силы по-прежнему сосредоточены на укреплении оборонительных рубежей вдоль южной оси и активизируют наземные атаки на северо-востоке Запорожской области при поддержке ротации войск и техники.

В Северодонецке, по информации Института, был отражен предполагаемый захват Метелкино и Боровского - поселков, находящихся в черте города на юге. В жилой застройке граница российского контроля идет примерно до улицы Пивоварова.

Под Святогорском Институт допускает (но не считает подтвержденным фактом) переход противником Северского Донца и захвата Татьяновки на правом берегу.

Война в Украине продолжается уже 107-й день. "Страна" подробно писала о главных событиях вчерашнего дня.

Также мы подводили итоги 106-го дня войны. Арестович заявил, что Северодонецк и трассу из Бахмута на Лисичанск на этой неделе "точно не возьмут". В Генштабе сообщили, что противник скоро попытается выйти на административные границы Запорожской области. Министр обороны Резников рассказал, что в день ВСУ теряют 100 человек убитыми и 500 ранеными. Американская газета The Independent со ссылкой на данные разведки написала, что орудий и систем залпового огня у России в зоне боевых действий больше в 20 раз, а боеприпасов - в 40 раз.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.