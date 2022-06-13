Трое мирных жителей погибли в понедельник, 13 июня, на контролируемой Украиной части Донецкой области – по одному в Авдеевке, Новоселовке Первой и Кураховке.

По обновленным данным "ДНР", в Донецке погибли четыре человека, в том числе ребенок.

Данные о жертвах на подконтрольных территориях опубликовал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Также, по информации военного губернатора, 5 человек получили ранения.

Кроме того, в Донецкой области скончались двое гражданских, получивших ранения в Луганской области.

Ранее мы писали, что в Донецке обстреляли Майский рынок.

После обстрелов "глава ДНР" Денис Пушилин сделал заявление. По его словам, для прекращения обстрелов будут задействовать все "союзнические" силы, прежде всего – армию РФ.

Война в Украине продолжается уже 110-й день. "Страна" следит за происходящим 13 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 109-го дня войны. В Северодонецке разрушили еще один мост через Северский Донец. Губернатор Луганщины Гайдай считает, что россияне усилят попытки захватить город в ближайшие дни. Арестович заявил, что если Путин победит и Украина окажется в его сфере влияния, то объединенная украинско-российская армия (и плюс белорусская) сможет захватить всю Европу.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях вокруг Украины.