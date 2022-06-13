В связи с обстрелами Донецка, в которых продолжают погибать мирные жители, Организация Объединенных Наций призвала все стороны конфликта в Украине соблюдать международное гуманитарное право.

Об этом сообщили в понедельник в офисе генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

ООН также потребовала, чтобы была обеспечена защита гражданских людей.

Между тем "ДНР" в обстрелах Донецка обвинила украинскую сторону. Украина сегодняшний обстрел не комментировала. Но обычно Киев обвиняет в обстрелах противника.

Как писала "Страна", очевидцы сегодня сообщили об обстреле Киевского района Донецка. Кроме того, шумно было и в Куйбышевском районе города.

Позже стало известно, что снаряды прилетели еще и в Буденновский район. Там под огнем оказался Майский рынок. При обстреле погибли три человека.

Война в Украине продолжается уже 110-й день. "Страна" следит за происходящим 13 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 109-го дня войны. В Северодонецке разрушили еще один мост через Северский Донец. Губернатор Луганщины Гайдай считает, что россияне усилят попытки захватить город в ближайшие дни. Арестович заявил, что если Путин победит и Украина окажется в его сфере влияния, то объединенная украинско-российская армия (и плюс белорусская) сможет захватить всю Европу.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях вокруг Украины.