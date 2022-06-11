В Украину прибыла Независимая международная комиссия ООН по расследованию преступлений, совершенных в ходе агрессии России в Украине.

Об этом сообщила заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк в Facebook

Комиссия была создана для фиксации нарушений прав человека, международного гуманитарного права и других преступлений, связанных с российской агрессией, в Киевской, Черниговской, Харьковской и Сумской областях в конце февраля и марте 2022 года.

Основная задача – установить подозреваемых, собрать доказательства и подготовить материалы.

Главой комиссии является Эрик Мьосе, также в ее состав входят Ясминка Джумхур и Пабло де Грайфф.

Они отметили, что им поручено провести в соответствии с международными стандартами отдельное расследование нарушения международного права в сфере прав человека и международного гуманитарного права.

Глава комиссии проинформировал о работе комиссаров по сбору фактов о совершении преступлений для представления информации Совету ООН по правам человека и докладу Генеральной Ассамблеи ООН на ее 77-й сессии.

В начале мая Совет ООН проголосовал за расследование военных преступлений российской армии в Украине.

А в Международном уголовном суде заявили, что направила в Украину группу из 42 следователей, судебно-медицинских экспертов и вспомогательного персонала для продвижения расследований преступлений.

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