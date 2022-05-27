Заместитель генерального секретаря ООН по миротворческим операциям Жан-Пьер Лакруа назвал крайне преждевременными спекуляциями размышления о перспективах миротворческой миссии в Украине.

"Полагаю, что слишком рано думать насчет любого механизма, пока не будет достигнуто прекращение огня", - сказал Лакруа на брифинге.

Между тем в конце марта лидер правящей в Польше партии "Закон и справедливость", вице-премьер республики Ярослав Качиньский предложил отправить в Украину вооруженную миротворческую миссию НАТО.

Война в Украине продолжается уже 92-й день. "Страна" следит за происходящим 26 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 91-го дня войны. В Харьковской области противник пытался выбить украинские войска из недавно освобожденных городов на севере. В Лимане Донецкой области шли бои. Нарастали обстрелы Северодонецка. Пограничники Черниговской области сообщили, что россияне снова накапливают войска и технику у границы. Мощный ракетный удар был нанесен по Запорожью.

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Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.