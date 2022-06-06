Постпред России при ООН Василий Небензя покинул зал заседаний Совета Безопасности во время встречи, посвященной Украине, когда выступал глава Евросовета Шарль Мишель.

Первый заместитель Небензи Дмитрий Полянский в своем Телеграм-канале уточнил, что российскому дипломату не понравилось, когда Мишель заявил, что "русские солдаты повсеместно насилуют женщин", не приведя ни одного примера.

Также, по словам Полянского, его начальник возмутился тем, что глава Евросовета обвинил Россию в провоцировании продовольственного кризиса.

Ранее ООН сообщала, что основное внимание на сегодняшнем заседании Совбеза будет уделено "сексуальному насилию, связанному с конфликтом, и торговле людьми в контексте войны в Украине".

Как рассказывала "Страна", на днях уволили уполномоченного по правам человека в Верховной Раде Людмилу Денисову. Народный депутат из "Слуги народа" Павел Фролов в своем Фейсбуке перечислил причины увольнения. Среди них названа "непонятная концентрация" медийной работы Людмилы Денисовой на деталях "сексуальных преступлений в извращенной форме" и "изнасилованиях детей", в совершении которых обвинялись российские солдаты, но которые Денисова не могла подтвердить доказательствами. Что, по мнению депутатов, лишь вредило Украине и отвлекало внимание мировых СМИ.