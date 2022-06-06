Вечером в понедельник, 6 июня, Совет безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) проведет заседание. На нем речь пойдет об Украине.

Об этом сообщили в секретариате организации.

"Основное внимание будет уделяться сексуальному насилию, связанному с конфликтом, и торговле людьми в контексте войны в Украине", - говорится в сообщении.

На заседании выступит спецпредставитель ООН по сексуальному насилию в условиях конфликта Прамила Паттен. Также будет присутствовать глава Евросовета Шарль Мишель.

Начало заседания - в 17:00 по Киеву.

Напомним, ранее Совбез ООН собирался для обсуждения гуманитарных вопросов по Украине и впервые единогласно проголосовал за заявление по нашей стране.

Война в Украине продолжается уже 103-й день. "Страна" следит за происходящим 6 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 102-го дня войны. Утром ракетному обстрелу подвергся Киев, в "Укрзализныце" сообщили, что четыре ракеты ударили по Дарницкому вагоноремонтному заводу. Массированному обстрелу подверглась Николаевская область. Губернатор Луганской области Сергей Гайдай сообщил, что враг потерял примерно 20% территории Северодонецка. Также он рассказал, что Лисичанск частично заблокирован - трасса на Бахмут полностью простреливается россиянами.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.