Появилось видео последствий обстрела Донецка
В Телеграм-каналах распространяется видео последствий одного из обстрелов Донецка 13 июня.
В ролике практически полностью разрушенное малоэтажное кирпичное здание, которое тушат пожарные.
Как писала "Страна", очевидцы сегодня сообщили об обстреле Киевского района Донецка. Кроме того, шумно было и в Куйбышевском районе города.
Позже стало известно, что снаряды прилетели еще и в Буденновский район. Там под огнем оказался Майский рынок. При обстреле погибли три человека.
Война в Украине продолжается уже 110-й день. "Страна" следит за происходящим 13 июня в обновляемом материале.
Также мы подводили итоги 109-го дня войны. В Северодонецке разрушили еще один мост через Северский Донец. Губернатор Луганщины Гайдай считает, что россияне усилят попытки захватить город в ближайшие дни. Арестович заявил, что если Путин победит и Украина окажется в его сфере влияния, то объединенная украинско-российская армия (и плюс белорусская) сможет захватить всю Европу.
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях вокруг Украины.