Россияне обстреляли тремя ракетами Прилуки в Черниговской области
По Прилукам Черниговской области нанесен ракетный удар, над городом поднимается "гриб" плотного дыма.
Видео публикуют очевидцы.
По информации главы Черниговской ОВА Вячеслава Чауса, упали три ракеты. Эту информацию подтвердили и в ОК "Север".
Информация о пострадавших уточняется.
Ранее мы публиковали фото, как сегодня ночью россияне обстреляли Днепропетровскую область кассетными снарядами. Есть погибший и пострадавшие.
Война в Украине продолжается уже 110-й день. "Страна" следит за происходящим 13 июня в обновляемом материале.
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