Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик отреагировал на вчерашние обстрелы Донецка. Он заявил, что "любые удары по медицинским учреждениям являются явным нарушением международного права". Так он прокомментировал обстрел роддома.

Об этом пишет "Интерфакс".

В свою очередь, управление ООН по координации гуманитарных вопросов заявило, что большую озабоченность вызывают ежедневные обстрелы и бомбардировки "неподконтрольных правительству районов Донецкой области", которые ведут к жертвам среди гражданского населения.

"Власти ДНР" заявляют, что в результате обстрела Донецка погибли пять человек, 33 получили ранения.

Вместе с тем, в сети появились кадры последствия обстрела гостиницы "Доминик" в Донецке. Она расположена в Киевском районе.

Напомним, вчера в офисе генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша потребовали, чтобы была обеспечена защита гражданских людей в Донецке. Также там призвали все стороны конфликта в Украине соблюдать международное гуманитарное право.

Массированным обстрелам вчера подверглись два района Донецка - Киевский и Куйбышевский. Мы показывали видео последствий.

Кроме того, Пушилин заявил, что для прекращения обстрелов Донецка "дополнительно задействует" армию России.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 111-й день. "Страна" следит за происходящим 14 июня в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, почему украинские власти возмущены темпами поставок оружия Западом.