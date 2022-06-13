В Донецке 13 июня под обстрел попал Центр охраны материнства и детства при Центральной городской клинической больнице №1 (больница Вишневского).

Об этом сообщает "Минздрав ДНР".

По данным "ведомства", никто из медперсонала и рожениц во время удара не пострадал. Однако частично повреждено остекление здания, а взрывная волна вышибла двери в отделениях и палатах.

Кроме того, сообщается, что во время сегодняшних обстрелов пострадали Центральная городская клиническая больница №20 (там повреждено остекление поликлиники и стационарного отделения), Центр первичной медико-санитарной помощи №7 (повреждено остекление в амбулаториях), Центр первичной медико-санитарной помощи №8 (повреждено остекление), Центральная городская клиническая больница №1.

Как заявили в "ДНР", за два часа по Донецку было выпущено более 300 снарядов.

Ранее "Страна" писала, что сегодня были обстрелы Киевского района Донецка. Кроме того, шумно было и в Куйбышевском районе города.

Позже стало известно, что снаряды прилетели еще и в Буденновский район. Там под огнем оказался Майский рынок. При обстреле погибли три человека.

Мы также публиковали видео последствий одного из обстрелов Донецка 13 июня.