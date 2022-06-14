Войска РФ обстреляли Добропольскую громаду в Донецкой области. Поврежден жилой дом
В Донецкой области под обстрелы попала Добропольская громада. Поврежден жилой дом. По предварительным данным, никто не пострадал.
Об этом сообщил мэр Покровска Руслан Требушкин в своем Telegram-канале.
Он также призвал всех эвакуироваться.
Напомним, вчера в Донецке обстреляли Майский рынок. Сообщалось о четверых погибших.
Война в Украине продолжается уже 111-й день. "Страна" следит за происходящим 14 июня в обновляемом материале.
Также мы подводили итоги 110-го дня войны. Губернатор Луганщины Гайдай заявил, что уже 70% Северодонецка контролируется врагом. Россияне продолжали контрнаступательные действия на севере Харьковской области. По Прилукам в Черниговской области впервые был нанесен ракетный удар. Глава европейской дипломатии Боррель, призывавший ранее к победе над РФ военным путем, согласился с Макроном, что "нельзя унижать Россию".
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, почему украинские власти возмущены темпами поставок оружия Западом.