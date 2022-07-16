Попытка Китая завоевать Тайвань грозит гораздо большим ущербом для западных компаний, чем полномасштабное вторжение России в Украину.

Об этом сообщает издание The Telegraph.

Пекин считает независимое островное государство с населением 23 миллиона человек сепаратистской провинцией, а лидер Китая Си Цзиньпин пообещал поставить его под коммунистический контроль не позже 2050 года.

По данным издания, многие западные компании получают огромную часть своих доходов от Китая и будут неохотно отказываться от них. Так, в прошлом году Apple заработала 19% своих доходов в Китае, а AstraZeneca - 16%.

Это означает, что противостояние о Тайване между Западом и Пекином грозит гораздо большим побочным ущербом, чем противостояние с Россией.

Бывший британский дипломат Чарльз Партон, считает, что это лишь одна из причин, почему Пекин не рискнет полномасштабным вторжением. Однако он считает, что значительное "разобщение" между Западом и Китаем неизбежно в ближайшие годы, и что предстоящая напряженность вокруг Тайваня заставит бизнес выбирать сторону.

Многие компании имеют фабрики в Китае или совместные предприятия, а также большой список поставщиков.

В то же время проблемы между Китаем и Тайванем грозят глобальным поставкам микрочипов, поскольку Тайвань давно превратился в мировую столицу производства микросхем. Однако из-за пандемии COVID-19 некоторые компании начать тихо перемещать часть производства из Китая и Тайваня в такие страны, как Вьетнам и Малайзия.

Кроме этого, сообщается, что конфликт вокруг Тайваня повлечет за собой "экзистенциальный кризис" для немецких производителей автомобилей.

Бывший дипломат Партон говорит, что это затруднит ответ Запада. Вместо того, чтобы вторгнуться или блокировать остров, он считает, что Пекин будет использовать "более разумную" тактику, которая размоет границы приемлемости, что затруднит определение того, были ли пересечены "красные линии".

По данным издания, Пекин также может "переиграть" и заставить западные фирмы выбрать сторону, возможно, сказав им, что они должны инвестировать в материк, а не остров, или требуя, чтобы другие страны прекратили признавать паспорта Тайваня, ограничивая возможность работников путешествовать.

"Если вы не собираетесь вторгаться, вам нужно начать думать о других способах давления на тайваньцев и мир. Готовьтесь к этому", - добавил Парсон.

Напомним, посол Китая во Франции Лу Шайе заявил, что Китай готов возвращать Тайвань военным путем. Он добавил, что Китай не может оставить Тайвань независимым.

Ранее мы писали, что Китай предупредил США, что в случае объявления независимости Тайваня немедленно начнет с ним войну.

Также "Страна" сообщала, что бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр предупредил о том, что эра политического и экономического господства Запада подходит к концу.