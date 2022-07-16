Эра политического и экономического господства Запада подходит к концу.

Об этом предупредил экс-премьер Великобритании Тони Блэр, пишет Sky News.

На этот вывод его наталкивают действия России в Украине и рост Китая как "второй сверхдержавы" в мире.

Выступая с ежегодной лекцией на заседании Фонда Дитчли (влиятельная организация в сфере международных отношений), Блэр сказал, что западным державам необходимо увеличить свои расходы на оборону, чтобы сохранить свое военное превосходство, расширяя при этом свою "мягкую силу" за счет налаживания связей с развивающимися странами.

Он сказал, что "жестокое и неоправданное" вторжение Владимира Путина в Украину показало, что больше нельзя автоматически ожидать от крупных мировых держав соблюдения принятых международных норм.

"В результате действий Путина мы не можем полагаться на то, что китайское руководство будет вести себя так, как мы считаем рациональным", - сказал бывший британский премьер.

"Не поймите меня неправильно. Я не говорю, что в ближайшее время Китай попытается захватить Тайвань силой. Но мы не можем основывать нашу политику на уверенности, что этого не произойдет. И даже если оставить Тайвань за скобками, реальность такова, что Китай под руководством Си борется за влияние и делает это агрессивно", - объяснил Блэр.

По его мнению, самые большие геополитические изменения в этом столетии произойдут в Китае, а не в России. В итоге, "мир будет как минимум двухполярным, а возможно, и многополярным. Впервые в современной истории Восток может быть на равных с Западом", - цитирует Блэра Sky News.

Ранее мы писали, что глава МИД КНР Ван И заявил, что власти Китая "не будут терпеть вмешательство американцев в политику своей страны". Кроме того, он предостерег Вашингтон от развязывания "новой холодной войны".

Также "Страна" сообщала, что в конце июня лидеры стран G7 призвали Китай надавить на РФ, чтобы добиться вывода российских войск из Украины.