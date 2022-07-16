На двухдневной встрече в Индонезии министры финансов G20 разошлись во мнениях по поводу войны России в Украине и не смогли согласовать финальное заявление.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух собеседников, знакомых с ходом встречи.

Представители Китая, Индии и ЮАР заняли "сдержанную позицию" в оценке действий России в Украине.

В то же время министр финансов США Джанет Йеллен и ее канадская коллега Христя Фриланд назвали войну в Украине "крупнейшей на данный момент угрозой мировой экономике".

Фриланд в Twitter сравнила присутствие представителей РФ на Бали с "участием поджигателя на совещании пожарных". Отметим, что Россия входит в "Большую двадцатку".

Ранее аналогичным образом прошел саммит глав МИД G20. Дипломаты "не смогли найти общий язык по поводу войны в Украине и того, как справиться с ее глобальными последствиями, что оставило неопределенными перспективы будущего сотрудничества на форуме", написало Associated Press.

Кроме этого, на из-за бойкота на G20 министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров досрочно покинул саммит.

Тем временем война в Украине продолжается уже 143-й день. "Страна" следит за происходящим 16 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 142-го дня войны. В Генштабе сообщали, что бои велись в Донецкой области и все попытки наступления россиян были отбиты. К юго-западу от Донецка в районе Угледара активизировались штурмовые действия противника, которых там давно не было. Также вчера под обстрелы попали учебные заведения в Харькове, Николаеве и Днепропетровской области. Тем временем министр обороны Алексей Резников предрек контрнаступление ВСУ уже в этом году.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.