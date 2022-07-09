Пекин выпустил заявление по итогам встречи министров иностранных дел Китая и США на полях G20. Глава МИД КНР Ван И потребовал от Вашингтона перестать "клеветать" в адрес Пекина, а также отменить "односторонние санкции".

"США должны немедленно снять повышенные пошлины на китайскую продукцию и отменить односторонние санкции в отношении компаний КНР", - сказал он.

Ван И также подчеркнул, что власти Китая "не будут терпеть вмешательство американцев в политику своей страны". Кроме того, он предостерег Вашингтон от развязывания "новой холодной войны".

Вслед за жесткой реакцией Китая на итоги переговоров с США, последовала порция американского скепсиса.

После пятичасовых переговоров с главой МИД КНР Ван И в Индонезии госсекретарь США Энтони Блинкен заявил: "Я не верю, что Китай является нейтральным (в конфликте России и Запада вокруг Украины - Ред.)".

Он добавил, что сближение Китая и России вызывает у Америки "озабоченность". Кроме того, Блинкен заявил, что не видит никаких признаков готовности России к "серьезной дипломатии" по поводу ситуации в Украине.

При этом он заверил, что американская сторона не стремится к холодной войне с КНР, не пытается изменить государственную систему Китая, а также не будет бросать вызовы Коммунистической партии Китая и ее политической роли.

Ранее мы писали, что Китай "отвергает любые попытки вмешаться извне" в его отношения с РФ, демонстрируя "стойкость" и "стратегическую решимость" своих связей с партнерами, заявил министр иностранных дел Китая Ван И. Также Ван И заявил на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на встрече в кулуарах саммита G20 на Бали, что Пекин поддержит все усилия, способствующие мирному урегулированию войны в Украине.

Помимо этого, еще в конце июня лидеры стран G7 призвали Китай надавить на РФ, чтобы добиться вывода российских войск из Украины.