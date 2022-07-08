Китай "отвергает любые попытки вмешать извне" в его отношения с РФ, демонстрируя "стойкость" и "стратегическую решимость" своих связей с партнерами, заявил министр иностранных дел Китая Ван И, передает Reuters.

Также Ван И заявил на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на встрече в кулуарах саммита G20 на Бали, что Пекин поддержит все усилия, способствующие мирному урегулированию войны в Украине.

Напомним, Индия и Китай с начала войны заплатили России 24 млрд долларов за энергоресурсы.

Ранее мы писали, что в прошлом месяце импорт Китая сырой нефти из РФ вырос на 55% по сравнению с маем 2021-го.

Также мы писали, что на фоне новостей о рекордном увеличении КНР и Индией импорта нефти из РФ в США заявили, что эти страны могут покупать у России значительно большее количество черного золота, чем известно Вашингтону.