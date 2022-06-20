Китай вслед за Индией рекордно нарастил импорт российской нефти. В прошлом месяце импорт сырой нефти из РФ вырос на 55% по сравнению с маем 2021-го.

Об этом пишет Reuters.

Таким образом Россия сместила Саудовскую Аравию с позиции главного поставщика.

Также сообщается, что по сравнению с апрелем суточный объем поставок в мае увеличился на 25% (с 1,59 млн баррелей в сутки до 1,98 млн).

"Данные показывают, что Россия может найти покупателей на свою нефть, несмотря на западные санкции, хотя ей пришлось снизить цены", - пишет Reuters.

Ранее мы рассказывали, как Индия резко увеличила закупку российского угля и нефти из-за скидок от РФ. С 27 мая по 15 июня закупки выросли в 6 раз, так как трейдеры предлагают Индии скидки до 30%.

Поскольку европейские импортеры избегают торговли с Москвой, индийские покупатели скупают огромные объемы российского угля, несмотря на высокие транспортные расходы.

Тем временем Белый дом пытается уговорить мировых производителей нефти нарастить добычу, чтобы снизить цены.

Война в Украине продолжается уже 117-й день. Мы следим за происходящим 20 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 116-го дня войны. На Луганщине авиа- и ракетные удары наносились вблизи стратегических трасс Горское-Лисичанск и Лисичанск-Бахмут. Советник главы МВД Вадим Денисенко сообщил, что обстановка на север от Харькова достаточно сложная и что россияне пробуют приблизиться к городу. Газета The Washington Post со ссылкой на военных экспертов написала, что война в Украине с высокой долей вероятности перерастет в конфликт малой интенсивности.

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