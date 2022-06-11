В Центробанке РФ признали сокрушительное влияние нефтяного эмбарго на ослабление рубля и повышение уровня инфляции в стране.

Об этом сообщила глава российского ведомства Эльвира Набиуллина, пишет ТАСС.

"В случае сильного падения экспорта российской нефти через сжатие торгового баланса и ослабление рубля, возникнет проинфляционное давление", - сказала она в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

"Но многое зависит от того, какие объемы нефти удастся перенаправить на другие рынки, а также от того, в какой мере снижение объемов компенсируется ценой. Это, в свою очередь, будет определяться расшивкой инфраструктурных, логистических проблем и спросом на новых рынках", - добавила Набиуллина.

Ранее мы писали, что в Госдепе считают, что Россия сейчас зарабатывает на экспорте энергоресурсов больше, чем до 24 февраля, поскольку рост цен на энергоносители на мировом рынке компенсирует санкции Запада.

Также "Страна" сообщала, что эмбарго на российскую нефть может привести к ценовому шоку в Евросоюзе.