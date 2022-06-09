У РФ нет лишней нефти для подписания контрактов с двумя индийскими покупателями. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Речь идет о сырой нефти для двух государственных нефтеперерабатывающих заводов. Изначально переговоры с "Роснефтью" вели три предприятия, однако договориться смогло только одно. С остальными "Роснефть" уклоняется от заключения контракта.

"Они говорят, что у них нет объемов", - заявил один из источников.

Более того, РФ больше не продает нефть с большими скидками и не предлагает поставки на условиях DAP, когда продавец оплачивает страховку и фрахт. Таким образом индийские нефтепереработчики могут выйти на спотовый рынок за более дорогой нефтью.

Как писала "Страна", объем перевозок российской нефти с начала войны удвоился, что ставит под сомнение эффективность санкций.

Напомним, ЕС окончательно утвердил шестой пакет санкций против РФ с частичным нефтяным эмбарго.

Тем временем война в Украине продолжается уже 106-й день. "Страна" следит за происходящим 9 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 105-го дня войны. Генштаб сообщал, что ВСУ сдерживают штурмовые действия россиян в Северодонецке, а также Тошковке и Устиновке. Губернатор Гайдай заявил, что трасса Лисичанск-Бахмут хоть и не захвачена, но пользоваться ей невозможно, поскольку она полностью простреливается. В Анкаре на уровне МИД России и Турции начался очередной этап переговоров о разблокировке портов для вывоза украинского зерна.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.