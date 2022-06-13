Добыча нефти в Ливии почти полностью остановлена на фоне политического кризиса в стране.

Об этом пишет Bloomberg.

По данным агентства, суточная добыча стран-членов ОПЕК, которая в прошлом году составляла в среднем 1,2 млн баррелей, снизилась примерно на 1,1 млн баррелей.

Причина в том, что Ливия сейчас добывает всего около 100 000 баррелей в день, заявил министр нефтяной промышленности Мохамед Оун.

"Практически вся деятельность по добыче нефти и газа на востоке Ливии прекращается", - сказал Оун.

Ливия погрязла в нестабильности и Гражданской войне с 2011 года, после свержения Каддафи.

Ранее мы писали, что госсекретарь США заявил, что страны Северной Африки и Ближнего Востока страдают от последствий войны в Украине.

Также "Страна" сообщала, что в прошлом году сын убитого лидера джамахирии Муамара Каддафи решил баллотироваться в президенты в Ливии.

Кроме того, мы информировали, что цены на нефть значительно выросли, несмотря на объявление ОПЕК об увеличении добычи нефти. Нефть марки Brent, мировой ориентир, выросла на 1,5% до 118 долларов за баррель по сравнению с примерно 113 долларами за баррель.