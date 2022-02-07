В ливийском городе Эль-Мардж изъяли партию брикетов гашиша с портретом российского президента Владимира Путина.

Об этом сообщают ливийские медиа со ссылкой на полицию города Эль-Мардж.

Главное управление уголовных расследований города уточнило, что партию наркотических веществ нашел местный житель на берегу моря. Всего обнаружено 323 брикета с изображением российского президента. На фотографиях, размещенных на упаковках, Путин одет в классический костюм с черным галстуком.

Сообщается, что несколькими днями ранее местные жители нашли партию наркотиков, обтянутую пленкой с изображением колумбийского наркобарона Пабло Эскобара. Предположительно, упаковки с наркотиками на берегу моря — остатки утонувшего контрабандного груза.

Ранее мы писали, как в центре Львова обнаружили организованные пункты реализации наркотиков. Подозреваемые продавали наркотические вещества в мастерской по ремонту обуви, расположенной на улице Шота Руставели и в хостеле на улице Лычаковской.

Кроме того, "Страна" сообщала, что в Винницкой области полицейские перекрыли канал снабжения наркотиками местной исправительной колонии. Зелье - гашиш и синтетические наркотики - так называемые "соли", закупались по оптовым ценам в телеграм-каналах. Затем наркотики маскировали в продуктах питания.