МВД России расследует уголовное дело в отношении бывшего американского дипломата Марка Фогеля. Мужчина попытался ввезти в Москву крупную партию наркотиков.

Министерство опубликовало в Ютубе ролик с кадрами досмотра багажа гражданина США и раскрыло подробности преступления.

Фогель прибыл в Москву вместе с супругой авиарейсом из Нью-Йорка. В аэропорту "Шереметьево" при прохождении "зеленого коридора" мужчину остановили сотрудники Шереметьевской таможни. Причиной стала реакция на его багаж служебных собак, которые обучены выявлять запрещенные вещества.

Во время осмотра в багаже иностранца обнаружили марихуану и гашишное масло. Наркотики были тщательно замаскированы: марихуана расфасована в упаковки от контактных линз, а масло каннабиса находилось в картриджах для электронных сигарет. Все это – завернуто в полиэтилен и спрятано в кроссовки.

Проколовшегося гражданина США задержали, в его отношении возбудили уголовное дело по части 3 статьи 229.1 и части 2 статьи 228 УК РФ (контрабанда наркотических средств и незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств).

Так как подозреваемый мог скрыться от следствия на территории посольства, Химкинский городской суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

После возбуждения уголовного дела был проведен обыск по месту жительства задержанного. Установлено, что его супруга, которую отпустили домой, до прибытия следственно-оперативной группы успела избавиться от находившихся в квартире улик. На записях камер наблюдения видно, как она с соблюдением мер предосторожности выносит из дома сверток и выбрасывает в мусорный бак. Позже она забирает его, перекладывает в пакет и уносит за пределы жилого комплекса.

Марк Фогель оказался преподавателем англо-американской школы, а ранее был сотрудником посольства США в Москве. До мая 2021 года, как и его супруга, обладал дипломатическим статусом. Согласно одной из версий следствия, фигурант мог использовать его для организации канала поставки в Россию наркотических средств с целью последующего сбыта среди учащихся упомянутой школы. Поэтому обыски прошли еще и в этом учебном заведении.

В 2918 году "Страна" рассказывала о наркотическом скандале с российским посольством в Аргентине: в диппочте ведомства тогда нашли почти 400 кг кокаина.

Также мы сообщали, что минувшей весной сотрудников украинского посольства в Польше задержали с партией контрабанды. Она включала 16 кг золота, сигареты на 1,5 млн грн и 140 тысяч долларов.