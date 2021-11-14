В воскресенье, 14 ноября, 49-летний сын лидера Ливийской джамахирии Муаммара Каддафи Саиф Аль-Ислам Каддафи впервые за десятилетие появился на публике и зарегистрировался кандидатом в президенты страны на выборах, которые назначены на 24 декабря этого года.

Об этом сообщает Reuters.

Сейф аль-Ислам Каддафи появился на видео в избирательной комиссии в коричневом халате и тюрбане, с седой бородой и очками, подписывая документы в избирательном центре города Себха на юге Ливии.

Каддафи-младший - одна из самых известных и спорных фигур, которые будут баллотироваться в президенты. Среди прочих кандидатов на пост лидера Ливии – верховный главнокомандующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар, премьер-министр Абдулхамид аль-Дбейба и спикер парламента Агила Салех.

В 2011 году, когда началось восстание против диктаторского правления Муаммара Каддафи, сын поддержал отца и также призвал к убийству мирных демонстрантов. Каддафи-старший погиб в октябре того же года. После гибели отца Сейф аль-Ислам возглавил силы сопротивления Переходному национальному совету Ливии — переходному органу власти, который создали противники Муаммара Каддафи.

Позже Сейф аль-Ислама захватили ливийские боевика. Его освободили в 2016 году по амнистии.

Ранее "Страна" писала о том, что в декабре 2018 года Сейф аль-Ислам попросил президента России Владимира Путина о поддержке на выборах президента Ливии в 2019 году

Кроме этого, через 10 лет после убийства Муаммара Каддафи, с которым жестоко расправились 20 октября 2011 года в разгар переворота в Ливии, его останки передадут его племени для перезахоронения в родном городе Сирт (как завещал Каддафи).