Через 10 лет после убийства бывшего ливийского руководителя Муаммара Каддафи, с которым жестоко расправились 20 октября 2011 года в разгар переворота в Ливии, его останки передадут его племени для перезахоронения в родном городе Сирт (как завещал Каддафи). Об этом сообщает телеканал AlHadath.

Такая договоренность достигнута между видными представителями города Мисурата и старейшинами племен аль-каддафа и аль-муджабар. Кроме останков Каддафи, также на родину будут переданы останки его сына Муатассима и его соратника Абу Бакра Юниса Джабера. Такой шаг считают предпосылкой к примирению сил внутри Ливии, сообщил источник.

Известно, что место нахождения могилы Каддафи уже почти 10 лет остается тайной, которая доступна лишь узкому кругу людей, принимавших непосредственное участие в погребении полковника и поклявшихся на Коране сохранить все в секрете. Но на днях один из лидеров ополченцев Салах Бади заявил о готовности обнародовать место захоронения.

20 октября 2011 года во время битвы за город Сирт Муаммар Каддафи вместе с группой верных ему людей был схвачен повстанцами. В течение нескольких часов его пытали и издевались, а потом тело выставили на обозрение в торговом центре в Мисурате. 25 октября его вместе с сыном и Абу Бакром Юнисом похоронили в секретном месте Ливийской пустыни. При погребении, по некоторым данным, присутствовали всего восемь человек. Позже распространился слух, что тела захоронены на южной окраине Мисураты. Еще 10 лет назад к мисуратцам обратились видные представители Сирта с просьбой передать им тело ливийского руководителя, но тогда сторонам не удалось договориться, так как в обмен было озвучено требование передать Мисурате тела некоторых убитых противников режима.

Ранее "Страна" писала о том, что сын убитого Муаммара Каддафи написал письмо Путину, в котором просит его о помощи.

Также мы сообщали, что в аэропорту Одессы ремонтируют уникальный самолет Муамара Каддафи.