Индия за последние три недели резко нарастила закупку российского угля несмотря на глобальные санкции в отношении Москвы. С 27 мая по 15 июня закупки выросли в 6 раз, так как трейдеры предлагают Индии скидки до 30%. Об этом пишет Reuters.

Поскольку европейские импортеры избегают торговли с Москвой, индийские покупатели скупают огромные объемы российского угля, несмотря на высокие транспортные расходы.

Согласно неопубликованным данным правительства Индии закупки угля и сопутствующих товаров выросли более чем в шесть раз за 20 дней (с 27 мая по 15 июня) по сравнению с тем же периодом годом ранее. Они составили 331,17 млн ​​долларов.

Точно так же индийские нефтепереработчики скупали дешевую российскую нефть. Стоимость закупок за тот же период выросла 31 раз по сравнению с прошлым годом - до 2,22 миллиарда долларов.

Такие возросшие объемы связывают с тем, что российские трейдеры предлагали Индии скидки. Оффшорные подразделения Suek AG, КТК, Carbo One предлагали скидки от 25% до 30%.

"По данным отслеживания судов Refinitiv Eikon, индийские оптовые закупки российского угля будут продолжаться, и ожидается, что июньский импорт станет максимальным как минимум за семь с половиной лет", - пишет издание.

Ранее "Страна" писала, что Индия надеется удвоить свой импорт черного золота из РФ. Это связано с тем, что государственные нефтеперерабатывающие заводы стремятся получить больше поставок от ПАО "Роснефть" со скидкой, поскольку международные покупатели отказываются от сделок с Москвой из-за ее вторжения в Украину.

В то же время США призывают Индию не слишком сильно увеличивать объемы закупки нефти у России и торговаться при заключении контрактов.