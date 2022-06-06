Алмазодобывающие компании из РФ теряют объемы экспорта, но за счет роста цен остаются в плюсе, сообщает "Коммерсант".

На фоне санкций РФ сократила экспорт алмазов в Индию и Европу. Это ключевые рынки России.

"В марте импорт необработанных и непромышленных алмазов, из которых производят бриллианты, в Индию составил 209 тыс карат - вдвое меньше, чем в марте 2021 года. В то же время стоимость импорта в марте выросла на 27%, до $78 млн", - сообщает издание.

К слову, поставки российских алмазов в Европу в марте также сократились в объемах, но не по стоимости.

Российский импорт в ЕС составил 1,5 млн карат, (втрое меньше марта 2021 года). Но стоимость всего импорта в марте составляет €185 млн. против €162 млн. год назад.

При этом санкции, наложенные на российскую компанию "АЛРОСА", позволяют ей поставлять сырье в Индию, но возникают проблемы с оплатой.

По данным Bloomberg, индийские трейдеры обсуждали в апреле с "АЛРОСА" способы покупки алмазов, в том числе валюту платежа: рубли или рупии.

Отметим, что экспорт алмазов - не единственный прибыльный бизнес для РФ. Мы писали, что в апреле экспорт нефти из РФ вырос почти до довоенного уровня, ее продают в обход санкций.

Также мы писали, что Индия наращивает закупку дешевой российской нефти и перепродает нефтепродукты в Европу.